30 ottobre 2018- 14:54 Tav: Fassino, colpevoli silenzi di Salvini

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Veramente caro Salvini cascano a noi le palle (per usare il tuo elegante linguaggio) a vedere la Lega assistere in silenzio alle dichiarazioni di esponenti del tuo governo che dicono no alla Tav, no al Terzo Valico, no al tunnel del Brennero, no alle pedemontane venete e lombarde, no alle bretelle emiliane, no all'alta velocità Verona-Venezia, no alla stazione AV di Firenze e no alla gronda di Genova". Lo ha dichiarato Piero Fassino, deputato del Pd."In compenso , sempre in silenzio, dite si al condono edilizio per gli speculatori di Ischia! Ma la Lega non dichiarava di stare dalla parte dello sviluppo, delle imprese e dei territori?".