10 novembre 2018- 13:57 Tav: Federcontribuenti, opera utile ma Nordest è monco

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - ''L'area del nord-est e' una regione penalizzata anche sulle infrastrutture specialmente l'alta velocita' come per la Bologna-Trieste o la Milano-Trieste e rischia di essere una delle grandi incompiute italiane nell' area piu' produttiva del paese". Lo sottolinea, in una nota, il presidente di Federcontribuenti, Marco Paccagnella presente a Torino a margine della manifestazione 'pro-tav' portando le ''istanze di un territorio come il nord-est''.''La Tav sicuramente e' un'opera sensibile e fondamentale per quell' asse viario - continua Paccagnella - ma con il nord-est monco, la Tav rischia di contribuire allo sviluppo non di tutto il nord Italia ma solo di una parte''.