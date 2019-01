16 gennaio 2019- 18:35 Tav: Fico, 'no referendum perchè battaglia identitaria M5S'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - La Tav rappresenta una battaglia identitaria del Movimento 5 stelle, per questo non viene proposto un referendum, come del resto sul reddito di cittadinanza o sul taglio dei vitalizi, pur rispettando naturalmente i valori della democrazia partecipativa. Lo spiega in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico."Leggo sempre con interesse -esordisce- quello che scrive Gian Antonio Stella. L'ho fatto anche oggi. Sul Corriere riporta diverse mie dichiarazioni sullo strumento del referendum, che non solo non rinnego ma che rivendico. Credo profondamente nello strumento referendario, da sempre, e continuo a farlo. E anche a proposito di Tav ho detto che ogni volta che i cittadini raccolgono le firme per indire un referendum meritano rispetto e considerazione". "Allo stesso modo però rivendico una battaglia fondativa del Movimento 5 Stelle, quella contro la linea ad alta velocità Torino-Lione. Ci sono dei principi identitari per ogni forza politica, se così non fosse avremmo proposto un referendum sul reddito di cittadinanza o sul taglio dei vitalizi. Non lo abbiamo fatto -conclude Fico- perché questi sono punti di partenza su cui si declina l’identità del Movimento. Credere profondamente nella partecipazione non significa rinunciare alle proprie idee".