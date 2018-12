19 dicembre 2018- 13:15 Tav: Fico, posizione no oggi rafforzata (2)

(AdnKronos) - "Sono sempre contento -ha premesso Fico- quando ci sono manifestazioni non violente, libere, espressione del pensiero. Benissimo sia le piazze Sì Tav, sia le piazze No Tav. Fermo restando che non è che oggi sono presidente della Camera e non ho più un'idea sulla Tav"."Nel 2005, non c'era ancora il Movimento, 80 persone, c'era Beppe Grillo, Gianroberto Casaleggio, andammo tutti di corsa alla manifestazione No Tav. Rimango di quell'idea e quell'idea è rafforzata. Sono passati gli anni, abbiamo i flussi di merci sul ferro che erano stati progettati, oggi siamo a tre milioni di tonnellate la previsione era di 17 milioni di tonnellate. Quindi la Torino-Lione non serve più, non è una priorità, la priorità è riuscire a costruire tutte le ferrovie nel Sud, perchè se l'Italia è divisa in due è lì che ci sono i problemi".