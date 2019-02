19 febbraio 2019- 15:30 Tav: Fiorini (Fi), 'dati Istat invito a sbloccare opere pubbliche'

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - “Spero che Di Maio, in qualità di ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, abbia un minuto di tempo per leggere i dati Istat sul fatturato e sugli ordinativi dell’industria che sono allarmanti. Di quale analisi lui e Toninelli hanno ancora bisogno per capire che bisogna sbloccare le opere pubbliche, dalla Tav alla Campogalliano-Sassuolo, per far ripartire l’economia e rilanciare l’occupazione?" Lo afferma la deputata di Forza Italia Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive della Camera. "L’Italia senza infrastrutture -aggiunge- non può competere con le economie degli altri Paesi. Siamo ormai entrati in una spirale recessiva e tutti i conti fatti dal governo andranno rivisti al peggio".