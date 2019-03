8 marzo 2019- 08:37 Tav: Fontana, 'bandi devono partire, opera fondamentale'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "Non ci sono dubbi che i bandi Telt debbano partire". Ad affermarlo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Radio Anch'io su Radio 1. "Ritengo che la Tav sia un'opera fondamentale per lo sviluppo della mia regione, del mio territorio: una delle opere pubbliche che possono portare a uno sviluppo importante", ha detto. "Credo - sottolinea - che non ci si debba fermare".