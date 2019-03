3 marzo 2019- 16:07 Tav: Fontana, 'se referendum unico mezzo pronti a sostenerlo'

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - "Il ricorso al sostegno popolare è importantissimo, ma certe scelte è opportuno che vengano fatte dalla politica. Però, se l'unico mezzo attraverso il quale far sentire la nostra voce è il referendum, saremmo disposti anche noi a seguire la proposta di Chiamparino". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito della Tav, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre.