6 febbraio 2019- 11:41 Tav: fonti Mit, analisi prima condivisa con Francia e Ue, poi M5S e Lega

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - L'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione viene preliminarmente condivisa con gli interlocutori diretti rispetto al progetto, che è regolato da un tratta internazionale, ossia Francia in prima battuta e Commissione Ue subito dopo. Lo precisano fonti del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Successivamente e a strettissimo giro, spiegano, verrà condivisa in seno ai due contraenti del patto di Governo. M5S e Lega, evidenziano le stesse fonti, sono in perfetta simmetria informativa sul dossier.