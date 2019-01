9 gennaio 2019- 17:33 Tav: fonti Mit, documento task force Ponti è bozza preliminare

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Il documento ricevuto da Marco Ponti e dalla sua task force è una bozza preliminare di analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione ed è allo studio della Struttura tecnica di missione del Mit per un vaglio di conformità rispetto alle deleghe affidate ai consulenti del ministero. A precisarlo sono fonti del Mit. In ogni caso, aggiungono, l’analisi costi-benefici di carattere tecnico-economico e la parallela analisi giuridica, come da tempo anticipato, andranno doverosamente condivise con la Francia, la Commissione Ue e in seno al governo, prima della loro pubblicazione.