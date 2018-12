4 dicembre 2018- 17:32 Tav: fonti Mit, rinvio bandi congela ogni aspetto procedura

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - Il rinvio della pubblicazione dei bandi Telt congela di per sè qualunque aspetto della procedura. Lo precisano fonti del Mit in riferimento a notizie di stampa secondo le quali per la Tav si sbloccano gli appalti da 2 miliardi ma le gare si faranno nel 2019. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Tonineli, ha annunciato di aver siglato, ieri, a margine del Consiglio Ue dei Trasporti, con l'omologa francese Elisabeth Borne, una lettera per chiedere congiuntamente a Telt, il soggetto attuatore, di pubblicare oltre la fine del 2018 i bandi dapprima attesi a dicembre.