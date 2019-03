9 marzo 2019- 17:13 Tav: Fraccaro, 'opera va ridiscussa come prevede contratto'

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - "Con il Governo del cambiamento gli impegni vengono mantenuti. Come prevede il nostro programma, il progetto Tav andrà integralmente ridiscusso alla luce dell’analisi costi-benefici che è stata prodotta. La Telt si dovrà astenere da qualunque attività che possa produrre vincoli per lo Stato con riguardo ai bandi di gara". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta Riccardo Fraccaro."Non verrà impegnato un euro di soldi pubblici per quest’opera che sarà oggetto di un’interlocuzione con Francia e Europa, con un solo obiettivo: con grande senso di responsabilità, vogliamo tutelare esclusivamente gli interessi dei cittadini. Siamo al lavoro per aprire cantieri su tutto il territorio nazionale, avviando le opere utili a rilanciare l’economia, e per approvare i provvedimenti che ci chiedono gli italiani”.