22 febbraio 2019- 14:54 Tav: Franceschi (Grafica Veneta), 'ancora in discussione? Siamo al ridicolo'

Padova, 22 feb. (AdnKronos) - "Se non fossero stati fatti i fori imperiali Roma non avrebbe ancora il collegamento con l'aeroporto e noi siamo ancora qui a mettere in discussione la Tav: tutto questo e' ridicolo". Così all'Adnkronos Fabio Franceschi presidente di Grafica Veneta entra nel merito del 'balletto' politico sull'opera. "La produzione industriale cala del 5,5%, il pil è a -0,3%, siamo sull’orlo della recessione - continua Franceschi - abbiamo bisogno di tutte le grandi infrastrutture progettate e di avviarne ancora di nuove senno' le nostre merci ce le teniamo tutte a casa"."Spero che qualcosa si muova e che questi ' esorcismi' vengano consumati velocemente – conclude Franceschi - perché il Paese deve rimettersi in moto e ha bisogno di essere rappresentato legittimamente nel panorama internazionale”.