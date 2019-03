12 marzo 2019- 18:17 **Tav: Francia, da inizio lavori 400 mln già versati, in 2019 già pronti 55 mln**

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Dall’inizio dei lavori della Tav Torino - Lione la Francia ha già versato circa 400 milioni di euro per il progetto. Per il 2019 sono oggi già disponibilità 55 milioni di stanziamenti in attesa di eventuali stanziamenti aggiuntivi che sarebbero necessari in funzione del lancio effettivo dei bandi di gara. E’ quanto spiegano fonti francesi interpellate dall’Adnkronos evidenziando come - a differenza del sistema italiano di finanziamento pluriannuale - in Francia "le leggi di bilancio dello Stato, compreso quello delle infrastrutture, sono previste e votate ogni anno".