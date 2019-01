10 gennaio 2019- 17:40 Tav: Fregolent (Pd), 'Salvini leone contro profughi, vile per grandi opere'

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Stupisce il doppio atteggiamento di Matteo Salvini: se sui diritti umanitari fa la voce grossa e minaccia la crisi per evitare che l'Italia possa ospitare 10 profughi, sulla realizzazione della Tav che rappresenta un tema che la Lega ha sempre sostenuto, non è riuscito in questi mesi di governo ad esprimere un parere univoco. Il ministro dell'Interno è un degno esponente di questo governo dell'ambiguità e del fallimento". Lo afferma Silvia Fregolent, deputata del Pd.