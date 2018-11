10 novembre 2018- 14:03 Tav: Furlan, ora Appendino si confronti con parti sociali

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - "Quella di Torino è stata oggi una iniziativa davvero importantissima. Tante donne e tanti uomini sono scesi in piazza per dire vogliamo la crescita, vogliamo lo sviluppo e di conseguenza vogliamo la Tav. Credo sia indispensabile che la sindaca di Torino Appendino inizi a confrontarsi con le parti sociali". Lo ha detto a Milano la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, a margine di un convegno delle Acli, commentando l'iniziativa tenutasi oggi a Torino sul sì alla Tav. "E credo - sottolinea Furlan - che sia ancora più importante che a livello nazionale si smetta di avere un atteggiamento così contrario alle infrastrutture e si capisca che le opere pubbliche sono un elemento indispensabile per il futuro del nostro paese, per collegare il sud al nord e l'Italia con il testo dell'Europa”.