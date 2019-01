16 gennaio 2019- 18:13 Tav: Gasparri, 'discutere subito in Parlamento follie governo'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - “I campioni del governo rischiano di far pagare all'Italia 3 miliardi e mezzo di penali con l'annullamento della Tav. Ci troveremmo di fronte al paradosso della cancellazione dei cantieri, dei posti di lavoro, di un'opera essenziale per la modernizzazione con un onere enorme a carico dello Stato. Neanche dei pazzi sarebbero riusciti a fare di peggio. Vogliamo discutere subito in Parlamento, davanti al Paese, della Tav e delle follie che il governo sta compiendo". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."La censura con il bavaglio che ieri è stato imposto al Senato -aggiunge- non può durare a lungo. In nome della libertà della modernizzazione, del ruolo del Parlamento, già cancellato in occasione della discussione della legge di stabilità, chiediamo che il confronto si possa fare subito, con trasparenza e davanti ai cittadini. Questo governo sta mettendo in discussione i principi fondamentali del Parlamento. Blatera su una inesistente democrazia diretta e cancella la democrazia reale”.