5 febbraio 2019- 12:06 Tav: Gasparri, 'se ne occupi Parlamento'

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - “Francamente tutta questa agitazione intorno alla Tav, che danneggia l'immagine del Paese ed evidenzia i contrasti all'interno del governo, dovrebbe trovare una sua logica conclusione in ambito parlamentare. È evidente, al di là degli aspetti economici, che per bloccare la Tav bisogna modificare un trattato internazionale attraverso una legge votata dal Parlamento. Quindi, al di là di opinabili studi economici la cui fondatezza è tutta da dimostrare, c'è un aspetto legislativo, democratico e parlamentare ineludibile". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Ci sono -aggiunge- degli obblighi internazionali, connessi anche ai soldi da restituire all'Europa e ad altri aspetti che devono essere affrontati in sede competente, appunto quella del Parlamento. Non ci sono scappatoie di fronte a questo tema. Ed allora chi non vuole fare più la Tav affronti Camera e Senato e si voti. Non solo le mozioni che Forza Italia ha presentato a riguardo ma anche, appunto, l'ipotesi di modifica di trattati internazionali. Se il Parlamento dirà sì ci sarà un'assunzione solenne di responsabilità se, come più che probabile, dirà no, si dovrà andare avanti in una strada di modernizzazione del Paese e di rispetto degli impegni assunti con rilevanza di legge dal nostro Paese. Questo è il punto. Tutto il resto è un chiacchiericcio scomposto degno dell'ignoranza di alcune componenti dell'attuale governo”.