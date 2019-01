11 gennaio 2019- 12:26 Tav: Gelmini, Lega oltre a scendere in piazza 'licenzi' Toninelli

Verona, 11 gen. (AdnKronos) - "Domani a Torino ci sara' un'altra manifestazione pro Tav e saranno in piazza anche i parlamentari della Lega. Va bene la presenza in piazza, ma vogliamo ricordare che loro sono al governo. Se non si vuole imporre uno stop delle infrastrutture non bisogna andare in piazza ma in Consiglio dei ministri e licenziare Toninelli, mandarlo a casa". Lo ha detto Mariastella Gelmini, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, nel corso di una conferenza stampa organizzata a Verona sul tema dell'autonomia. "Ormai l'abbiamo capito tutti che l'analisi costi - benefici e' un alibi, non basta la protesta, serve qualcosa di concreto" ha ammonito.