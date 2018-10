30 ottobre 2018- 20:14 Tav: Gelmini, se no Di Maio, Salvini chiuda esperienza governo

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Anche per questo, abbiamo deciso di stare dalla parte degli imprenditori piemontesi, lombardi e liguri che dicono sì alla Torino-Lione. Stiamo con chi difende lo sviluppo e le infrastrutture, perché il nostro Paese ne ha bisogno, e con chi sostiene grandi opere come la Pedemontana o il Terzo Valico". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati."Su questo terreno siamo con Salvini, a patto che vada fino in fondo. Perché l’economia del Paese è un bene di tutti e, se Di Maio e soci non lo capiscono, vorrà dire che è arrivato il momento di chiudere una infelice esperienza di governo”.