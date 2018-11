13 novembre 2018- 21:14 Tav: Gentiloni, a Torino piazza impopulista contro piazza Colonna populista

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - La manifestazione di sabato scorso a Torino a favore della Tav, "l'ho trovata una meravigliosa piazza impopulista". Lo ha affermato Paolo Gentiloni, ospite a 'Di martedì' su La7. "Non era una piazza che bruciava bandiere altrui -ha aggiunto l'ex premier- era una piazza che chiedeva sviluppo, che aveva un programma positivo, in cui c'era per gran parte molta sinistra, ma non solo sinistra".Gentiloni ha contrapposto una "piazza populista", vale a dire "piazza Colonna il 28 settembre. C'era un balcone, dei parlamentari con delle bandiere del Movimento 5 stelle sotto quel balcone. Non si è capito cosa stessero festeggiando: avevano piegato l'eroica resistenza del ministro Tria? Quella è la piazza populista, quella di Torino è la piazza impopulista".