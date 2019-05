27 maggio 2019- 15:36 Tav: Guggino (Transalpine), 'M5S sconfitti, ora difficile no a opera'

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Senza entrare nel merito della questione politica osserviamo che l'unica lista opposta alla Torino - Lione, il Movimento 5 Stelle ha fallito alle elezioni europee e ancora più simbolicamente alle elezioni regionali in Piemonte. Questo testimonia chiaramente che l'opposizione in Italia a questa opera è ultra minoritaria". Così all'Adnkronos Stéphane Guggino, il delegato generale di Transalpine, il comitato francese che promuove la linea ad alta velocità Torino - Lione e che raggruppa enti locali, società, enti finanziari, bancari, sindacali, consolari e associazioni, commentando "il crollo" del M5S alle Europee e "la sconfitta politica" che si delinea in Piemonte.In Piemonte, spiega Guggino, "la coalizione del centro destra e quella guidata dal presidente uscente Sergio Chiamparino che hanno fatto apertamente campagna per la Torino - Lione sono abbondantemente avanti rispetto al Movimento 5 Stelle". Oggi, insomma, rileva Guggino, il Movimento 5 Stelle "non dispone più dei mezzi per fare ostruzione al progetto come fa da un anno": l'Italia, quindi, "non è più un ostacolo all'accelerazione del progetto Torino - Lione. L'opposizione alla Torino - Lione in Francia", nonostante la buona performance dei verdi, "come in Italia è molto minoritaria". Il costo totale della Torino - Lione, ricorda Transalpine, è stimato in circa 18 miliardi di euro finanziati congiuntamente da Francia, Italia e Ue. Attualmente il costo per la Francia è stimato tra i 5 e i 9 miliardi di euro mentre in Italia il costo, sostiene il comitato francese, è intorno ai 4,7 mld di euro. Un costo, questo, che potrebbe scendere visto che l'attuale quota del 40% finanziata dall'Ue potrebbe salire al 50%.