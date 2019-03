9 marzo 2019- 21:16 Tav: Labriola (Fi), 'una farsa che Conte deve spiegare al Parlamento'

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - “Conte informerà la Francia e la Commissione europea? Venga prima in Parlamento a spiegarci il gioco di magia che ha messo in campo per tenere insieme i no Tav con il si all’opera. Questa ennesima farsa messa in campo dal governo non può rimanere senza responsabili". Lo afferma Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia."Da quando è stato dato avvio a questo esecutivo perverso -aggiunge- si conoscevano bene le scadenze relative al Tav ma abbiamo dovuto aspettare la finta analisi costi-benefici di Toninelli, poi improvvisamente messo da parte in queste ore calde forse per non consentirgli di fare altre affermazioni imbarazzanti. Certo è che in questo gioco del tira e molla l’Italia sta andando a sbattere. Dopo la Tav quale sarà il prossimo disastro di questo governo?”