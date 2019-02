25 febbraio 2019- 09:12 Tav: Landini, 'basta balletto, Governo prenda decisione'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - Sulla Tav, "ho avuto personalmente dei dubbi. Dubbi che rimangono. Ma, dal momento che sono segretario generale della Cgil, non conta quello che pensa Landini individualmente ma quello che pensa l'organizzazione". A puntualizzarlo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in un'intervista a Radio24. E, ora, "il Governo deve, prima di tutto, prendere una decisione e smettere questo balletto". "Siamo di fronte - sottolinea Landini - al blocco preoccupante degli investimenti e bisognerebbe avere una visione generale della mobilità. Non è solo il cantiere Tav che è fermo. Sarebbe necessario un piano straordinario della messa in sicurezza del nostro territorio e per l'ambiente, siamo in ritardo su tutto". E, questa, ha poi ricordato Landini, è una delle ragioni alla base dello sciopero generale del settore dell'edilizia e delle costruzioni proclamato dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil per il 15 marzo prossimo.