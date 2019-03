7 marzo 2019- 16:19 Tav: lettera Di Maio, 'analisi negativa e opera devasterebbe territorio'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "L’analisi costi benefici commissionata dal Mit riguarda sia la Francia che l'Italia, ed è fortemente negativa. Anche l’analisi per singolo paese riguardante solo l’Italia risulta essere ugualmente negativa a causa dei mancati guadagni sulle accise sul carburante e sui pedaggi autostradali. Il coefficiente di beneficio di in questo caso è di 0,20%. Ovvero ogni euro investito, fa rientrare 20 centesimi. Gli effetti negativi sono comunque di mezzo miliardo di euro se eliminiamo accise e pedaggi. Per non parlare, aggiungo io, della devastazione del territorio della Val di Susa". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio, in un passaggio della lunga mail, in possesso dell'Adnkronos, inviata ai parlamentari in vista della riunione di questa sera a Montecitorio.