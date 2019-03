7 marzo 2019- 16:24 Tav: lettera Di Maio, 'analisi negativa e opera devasterebbe territorio'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Per fermare il Tav ci sono due passaggi. Il primo è quello del blocco dei bandi (sui quali bisogna decidere entro questo lunedì) e ciò può avvenire o tramite una delibera del consiglio dei ministri o tramite un atto bilaterale Italia – Francia che intervenga direttamente sul Cda di Telt ( la società italo francese che gestisce gli appalti del Tav)". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio, in una lunga mail indirizzata ai parlamentari M5S, e in possesso dell'Adnkronos, in vista della riunione di questa sera fissata alle 19 a Montecitorio.