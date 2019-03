9 marzo 2019- 17:38 Tav: M5S, ha prevalso ragionevolezza'

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - "Ha prevalso la linea della ragionevolezza sul Tav Torino-Lione. Grazie all'intervento del presidente Conte, Telt ha comunicato che non partiranno i capitolati senza l'avallo del governo italiano e dunque ci sono sei mesi per 'ridiscutere integralmente' l'opera con Francia ed Europa, come da contratto di governo. Anche stavolta abbiamo fatto la cosa giusta per l'interesse degli italiani: prima di spendere cifre miliardarie dobbiamo avere la certezza della ricaduta positiva sui cittadini, sono soldi che escono dalle loro tasche". Lo affermano le deputate e i deputati M5S membri delle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera. "Dopo questo importante passo avanti, come ha ricordato Luigi Di Maio, siamo già nuovamente concentrati -aggiungono- sulle migliaia di opere utili che stiamo sbloccando in tutto il Paese e sugli atri importanti risultati del lavoro di questi primo 10 mesi di governo. Grazie dunque al nostro capo politico Luigi Di Maio e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per questo ulteriore importante risultato e per l'impegno incessante con cui stanno lavorando nell'interesse esclusivo dei cittadini".