7 agosto 2019- 10:58 Tav: M5S, Lega vota con Pd e Fi

Roma, 7 ago. (AdnKronos) - Sulla Tav "Il Movimento 5 stelle voterà no, il sistema sì. Noi voteremo no, loro (Pd e Forza Italia) voteranno sì. La Lega voterà con loro come per Radio radicale?". E' quanto si legge in una nota del Blog delle stelle.