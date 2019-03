3 marzo 2019- 13:51 Tav: M5S, nessun sondaggio a favore, chi lo ha mostri i dati

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - "Caro Verderami, quando un giornalista diffonde delle fake news dovrebbe semplicemente chiedere scusa. Se invece persiste allora diventa davvero inaccettabile e grave. Lei insiste con questo fantomatico sondaggio di cui sarebbe a conoscenza Luigi Di Maio. Un sondaggio che darebbe i favorevoli al Tav tra gli elettori del Movimento 5 Stelle al 70%. Questo sondaggio che sarebbe addirittura stato commissionato da Di Maio non esiste". E' quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle stelle."Ieri -prosegue la nota- lo abbiamo smentito pubblicando i dati. Abbiamo chiamato tre delle più importanti società di sondaggio e gli abbiamo chiesto se avessero sondato per altri sul Tav. Ipsos ci ha risposto che dalle loro rilevazioni tra gli elettori del Movimento 5 Stelle risulta: contrari alla Tav per il 55%, favorevoli il 30%, non indica 15%. Poi abbiamo chiesto a Swg che ha dati simili a Ipsos. 52% contro il Tav, 31% a favore e il 17% indifferente. Infine ci sono i dati di Demopolis che danno il no al Tav per oltre il 65% tra gli elettori M5S e solo un 18% a favore. Da dove spunta questo fantomatico 70% di nostri elettori favorevoli al Tav?"