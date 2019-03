3 marzo 2019- 13:51 Tav: M5S, nessun sondaggio a favore, chi lo ha mostri i dati (2)

(AdnKronos) - "Qui -proseguono i Cinquestelle- non è una questione di opinioni. Lei di fronte a queste evidenze ha ribadito la sua opinione, ma senza mostrare alcun dato o fatto a supporto delle sue tesi. L’ha fatto lei il sondaggio andando a citofonare a casa di qualcuno? Non ci si può nascondere, come fanno spesso i giornalisti, dicendo 'me l’ha detto una fonte certa quindi è vero'. Come si può dare credito a un sondaggio che si discosta di 40-50 punti dai sondaggi fatti continuamente dalle più grosse società di sondaggi". "Quindi -conclude il post- lei mente sapendo di mentire? Perchè altrimenti il suo giornale dovrebbe d’ora in poi smettere di fare titoloni in prima pagina sul Corriere sui consensi dei partiti visto che c’è la possibilità di un margine di errore di 40 o 50 punti. È importante che lei dia una risposta pubblica perchè ci troviamo di fronte a un caso di una gravità inaudita. Tiri fuori il sondaggio! E a questo punto possiamo sapere il perché di questa strategia mistificatrice e di questo gioco sporco?"