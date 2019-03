9 marzo 2019- 18:28 Tav: M5S, 'seguito percorso buonsenso'

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - “La decisione presa dal premier Conte si è rivelata quella più giusta: grazie al suo risolutivo intervento Telt ha comunicato che i bandi non partiranno fino a quando ci sarà il 'disco verde' del governo italiano. Di fronte all’evidenza delle analisi, i cui numeri parlano sin troppo chiaro sull’inutilità del Tav Torino-Lione, si è lavorato sul percorso di maggior buonsenso". Lo affermano i senatori M5S membri della commissione Lavori pubblici e Trasporti del Senato."Rimaniamo dell’idea -aggiungono- che sia prioritario disseminare l’Italia di altri cantieri e di sbloccare soprattutto quelli già finanziati. Come Luigi Di Maio ha ripetuto più volte, il M5S non ha alcun approccio ideologico nei confronti del mondo delle infrastrutture. Semmai è ideologico quello di chi continua a incaponirsi nel volere a tutti i costi un treno che tra vent’anni non servirà a nulla. Siamo certi ora che questo governo continuerà a lavorare sulle tante cose buone nelle quali è impegnato, dal reddito di cittadinanza a quota 100 fino appunto allo sblocca-cantieri, passando per il salario minimo garantito che sarà la nostra prossima grande battaglia”.