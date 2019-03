5 marzo 2019- 15:24 Tav: Malan, 'Conte decida se avvocato popolo o maggioranza'

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Sulla Tav ennesimo vertice, in realtà inconcludente e troppo breve per potersi chiamare tale. La Tav resta tra le tante importanti questioni in sospeso. E tra queste è la più urgente. Il presidente del Consiglio Conte dovrebbe sciogliere la matassa, ma fin dall'inizio doveva essere lui a condurre la partita". Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Forza Italia al Senato."Colui che si è proclamato 'avvocato del popolo' -aggiunge- deve scegliere se muoversi per lo sviluppo a beneficio del popolo, o per il pateracchio che tutela solo i partiti della maggioranza".