17 novembre 2018- 15:54 Tav: Malan, perdita di tempo può essere fatale

Roma, 17 nov. (AdnKronos) - "Bloccare le grandi opere equivale a far decrescere il Paese, e la decrescita tutt’altro che felice, al contrario di ciò che sostengono i 5 stelle. La Tav è sotto attacco e rischia di essere preda di promesse elettorali sbagliate sommate a compromessi al ribasso, in cambio del via libera ad altre infrastrutture in regioni che la Lega considera più importanti per sé, che peraltro sarebbero anch’esse vittima del no al Tav, visto che è la linea che collega l’Est e l’Ovest a livello europeo". Così il vicecapogruppo vicario di Fi al Senato, Lucio Malan."Il tempo prezioso che si sta perdendo -aggiunge- può essere fatale all’opera e già fa perdere posti di lavoro. Oggi a Torino, Forza Italia è in piazza per dire sì alla Tav e a tutti coloro che ne comprendono l’importanza".