30 ottobre 2018- 17:46 Tav: Malan, più convincente Toninelli imitato da Crozza

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Si può immaginare che il ministro Toninelli convinca Macron a non chiedere il rimborso delle spese sostenute dalla Francia per il Tav? Come farebbe Macron a spiegarlo ai suoi cittadini? Dovrebbe dire che i trattati internazionali non valgono nulla quando c’è in ballo l’attuale governo italiano? E che si farà del cantiere nella Maurienne che Toninelli non si è mai scomodato ad andare a vedere? E chi restituirà i fondi già messi dall’Unione europea? E chi risarcirà le aziende interessate, anch’esse titolari di contratti?" Se lo chiede Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Fi al Senato."Sarà sempre -aggiunge- il contribuente italiano a pagare, compreso il costo per tenere sotto controllo i corsi d’acqua sotterranei interessati e le gallerie. Quindi riassumendo: niente Tav, niente traforo del Brennero, niente Gronda. E l’Italia torna a livelli di prima dell’Ottocento. Forse il Toninelli fatto da Crozza con Macron avrebbe maggiori capacità di convincimento rispetto al vero ministro".