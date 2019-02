6 febbraio 2019- 18:35 **Tav: Marcucci, 'Casellati e Fico chiedano a Toninelli studio costi-benefici'**

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "I presidenti Casellati e Fico non possono consentire questo scempio. E' incredibile che il Parlamento non stia oggi discutendo la famosa analisi dei costi e benefici della Tav. I presidenti delle Camere devono pretendere che il ministro Toninelli la consegni. Le istituzioni italiane non possono essere lo scendiletto dei ministri 5 stelle". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci.