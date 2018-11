10 novembre 2018- 11:52 Tav: Marcucci, in 30mila a Torino, Italia si risveglia

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - "L’Italia si risveglia, oggi 30 mila persone in piazza a #Torino per dire #SiTav, contro un’idea di sviluppo che dice No a tutto, no alle Olimpiadi, no alle opere pubbliche, no alle infrastrutture". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci.