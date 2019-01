15 gennaio 2019- 17:41 **Tav: Marcucci, 'Salvini si schiera con No Tav'**

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Bastava che al Senato fosse data la possibilità di votare mozione dei Senatori Pd per sbloccare l'impasse sulla Tav. La Lega invece decide di schierarsi con i #No tav. E dire che Salvini sabato era in piazza a Torino". Lo scrive il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, su twitter.