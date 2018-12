3 dicembre 2018- 14:01 Tav: Martina, dire di no a tutto porta Italia in recessione

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Il mondo dell’impresa sta lanciando un allarme sul futuro del Paese che il governo dovrebbe ascoltare. Dire di no a tutto porta l’Italia in recessione. Bloccare gli investimenti, colpire le imprese e non sostenere il lavoro è il peggio che si possa fare ora". Così su Twitter il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina.