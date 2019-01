21 gennaio 2019- 17:00 Tav: Meloni, 'per completarla 3 mesi di reddito di cittadinanza'

Venezia, 21 gen. (AdnKronos) - "Nessuna Nazione degna di questo nome deciderebbe se completare o no un’opera come la Tav sulla base di quanto gli costino le penali dell’Unione Europea. Le Nazioni serie decidono se una infrastruttura strategica gli serve oppure no. E io non dimentico che l’Alta Velocità è nata in Italia e non dimentico che noi siamo quella civiltà che ha fatto impallidire duemila anni fa il mondo intero con le infrastrutture che riusciva a costruire". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, interpellata dai giornalisti a Venezia a margine della conferenza stampa per presentare l'ingresso di FdI nella giunta del sindaco Brugnaro."E mi fa impazzire che oggi non si voglia più fare niente e che questa Nazione voglia essere condannata a non avere opere infrastrutturali perché i soldi servono per essere spesi alla spicciolata e comprare consenso elettorale, come si sta facendo col reddito di cittadinanza per le prossime elezioni europee. Con quello che serve per completare la Tav ci si pagano 3 mesi di reddito di cittadinanza", ha concluso.