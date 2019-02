15 febbraio 2019- 16:44 Tav: Mit, fattiva interlocuzione con Ue, si lavora per usare fondi al meglio

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Con la Commissione Ue è in corso una fattiva interlocuzione che ha come scopo quello di utilizzare al meglio i fondi europei per le infrastrutture. Il lavoro che si sta facendo al Mit e la analisi costi benefici sul progetto del Tav Torino-Lione servono a tutti, Ue compresa, per comprendere come impiegare al meglio i soldi dei contribuenti italiani, francesi ed europei". Lo dice il Mit in una nota.