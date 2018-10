29 ottobre 2018- 18:02 Tav: Mit, rilancio infrastrutturale Piemonte prescinde da esito analisi

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - "I piemontesi sappiano che la valorizzazione infrastrutturale della Regione è al centro del mandato del ministro delle Infrastrutture dei Trasporti, Danilo Toninelli e che l’obiettivo del rilancio prescinde da quelli che saranno gli esiti dell’analisi costi-benefici e dalla decisione sul Tav Torino-Lione, decisione che comunque non tarderà ad arrivare". Lo spiega in una nota il Mit.L’opera, si legge nella nota, "si basa su stime di traffico che appaiono da tempo irrealistiche. Se parliamo di trasporto ferroviario, si ricorda piuttosto che il nuovo Contratto di programma Rfi prevede quasi 2 miliardi di investimenti per il Piemonte e La Valle d’Aosta, la seconda area del Paese più beneficiata dopo la Sicilia. E si sottolinea - conclude la nota Mit - come il ministero stia lavorando fattivamente a dossier importanti quali, tra gli altri, la messa in sicurezza dei ponti sul Po, il potenziamento del Tpl di Torino e il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo".