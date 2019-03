5 marzo 2019- 14:55 Tav: Moretti (Pd), 'deve essere sbloccata, ha ragione Zingaretti'

Venezia, 5 mar. (AdnKronos) - “Bene ha fatto Zingaretti a ripartire dai cantieri Tav in Piemonte: il Partito Democratico deve saper parlare al Nord, tradito nei fatti dall’esecutivo gialloverde e in particolare dalla Lega. Altro che prima gli italiani, prima la poltrona!”. Così Alessandra Moretti, consigliera del Pd a Palazzo Ferro Fini commenta l’incontro in Piemonte con il presidente della Regione Sergio Chiamparino del neo segretario Nicola Zingaretti. “L’Italia è un Paese in ginocchio, paralizzato dai veti incrociati di Salvini e Di Maio. La Lega si è piegata ai Cinque Stelle sul tema delle infrastrutture, voltando le spalle ai territori da cui è originata, che chiedono misure per lo sviluppo e non assistenzialismo. Le infrastrutture in Italia valgono 400mila posti di lavoro, le opere devono essere sbloccate, l’Italia non riparte a suon di no. Il reddito di cittadinanza ha ‘mangiato’ risorse preziose, così come quota 100. Medici e insegnanti vanno in pensione e non è stato fatto un bando di concorso che sia uno: si sta aprendo un problema serio con il pubblico impiego, mettendo a rischio i servizi ai cittadini”, sottolinea. “Per coprire i disastri del governo - conclude Moretti - si continua a cavalcare il tema dell’immigrazione, che in realtà è l’ennesimo spot privo di contenuti venduto da Salvini: i rimpatri promessi non ci sono perché non riesce a chiudere gli accordi bilaterali con i Paesi d’origine. Anziché giocare con le divise, Carnevale ormai è finito, inizi a fare il ministro!”.