5 marzo 2019- 13:38 **Tav: mozione Pd, 'Toninelli ha mentito a Parlamento, Francia e Ue'**

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - "La vicenda della Tav Torino-Lione è indicativa di come il Ministro stia affrontando l’intera materia delle infrastrutture nel nostro Paese". Si legge nella mozione di sfiducia del Pd al ministro Danilo Toninelli. Un lungo testo in cui si ripercorrono le tappe della vicenda, la discussione all'interno del governo Lega-M5S, le proposte emerse, come l'ipotesi 'mini Tav, giudicata dai dem "come una maldestra exit strategy dalla situazione politica che si è venuta a creare nella maggioranza di Governo". Inoltre, per il Pd, "dall'evoluzione della vicenda Tav Torino-Lione, emerge che il Ministro avrebbe spudoratamente mentito al Parlamento e al Paese nonché al Governo Francese e alla Unione Europea sottoponendo all’attenzione di tutti una analisi costi/benefici palesemente infondata e ora oggetto di 'aggiustamenti' da parte del Presidente del Consiglio". "Il suddetto comportamento appare del tutto incompatibile con il ruolo ricoperto; Visto l'articolo 94 della Costituzione; visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica; esprime la sfiducia al Ministro delle Infrastrutture e lo impegna a rassegnare immediatamente le dimissioni".