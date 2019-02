19 febbraio 2019- 17:04 Tav: Mulè, 'dopo voto su Salvini ora M5S faccia bis sbloccando opera'

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "Salutiamo con favore l’arrivo 'spintaneo' dei 5Stelle tra i garantisti dopo il voto sull’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. Ai senatori pentastellati, che fino a ieri brandivano fieri la durlindana giustizialista, è servita la 'spintarella' telematica per approdare nel campo della ragione. Sappiamo che si tratta solo di un episodio e che la loro natura rimane robespierriana, ma questa doccia fredda di civiltà imposta ai senatori sarà comunque salutare. Bene, bravi, ma soprattutto bis: non rimane altro che andare dritti verso lo sblocco della Tav!". Così, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.