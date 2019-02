9 febbraio 2019- 15:01 Tav: Mulè, 'Fi pronta a referendum contro ministro baro'

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - "Se non ci sarà un ravvedimento, che dovrebbe essere cerebrale prima ancora che politico, Forza Italia si attiverà per un referendum sulla Tav. Anche perchè, quando si gioca con i numeri, come sta avvenendo con la cosiddetta analisi costi benefici, si violano le regole del gioco, si bara, e al ministero delle Infrastrutture siede un baro che va smascherato". Lo sottolinea all'Adnkronos Giorgio Mulè, portavoce dei Gruppi parlamentari di Forza Italia, ribadendo l'intenzione di promuovere un referendum sulla Tav. (segue)