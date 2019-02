9 febbraio 2019- 15:17 Tav: Mulè, 'Fi pronta a referendum contro ministro baro' (2)

(AdnKronos) - "La sottoscrizione -sottolinea Mulè- in un certo senso è già partita con le due manifestazioni che hanno visto scendere in piazza a Torino 40mila persone favorevoli alla Tav, dimostrando che l'opera va fatta a prescindere da ogni analisi costi-benefici preistorica, farlocca e truffaldina. Realizzare l'infrastruttura è un atto di buon senso e di buon governo, ma purtroppo mancano sia il buon senso che la capacità di governo"."Quindi un'opposizione seria e responsabile come quella di Forza Italia deve attivarsi con un'iniziativa che consenta la realizzazione di quest'opera. Nei prossimi giorni avvieremo perciò le procedure per la raccolta delle firme per il referendum, a meno che nel frattempo non ci sia un atto di ravvedimento cerebrale prima ancora che politico. Ne dubito -conclude Mulè- visto che sentiamo ancora parlare di opera folle e inutile".