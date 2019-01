13 gennaio 2019- 16:10 Tav: Paragone (M5S), opera antimoderna, non sarà incidente per Governo

Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "La Tav è un'opera antimoderna. Non c'è nulla di moderno in quella infrastruttura". Ad affermarlo il senatore M5S, Gianluigi Paragone, nel corso dell'intervista a 'In Mezz'ora' su Rai Tre. "Mi auguro che questo progetto venga assolutamente lasciato. E' un'opera che non serve", ha detto sottolineando che il corridoio transeuropeo, Lisbona-Kiev, dove si inserisce la linea Torino-Lione, "non c'è più". "Non credo - ha quindi aggiunto - che la Tav sarà un incidente per il Governo".