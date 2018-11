30 novembre 2018- 15:06 Tav: Parisi (Epi), per 5S arrivata ora di fare conti con realtà

Roma, 30 nov. (AdnKronos) - "Il popolo Sì Tav di Torino ha fatto emergere la contraddizione di fondo dei 5 Stelle: l'estremismo ambientalista di Grillo e le promesse elettorali ora si scontrano con il principio di realtà". Lo afferma Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia. "Finire la Tav costa 2,6 miliardi di euro, bloccarla costerebbe il doppio, 4 miliardi. La Lega alleato di 5S vuole la Tav, gli industriali e il mondo produttivo vogliono le grandi opere, la Francia e i Paesi dell'Europa centrale chiedono di completare un pezzo strategico delle reti di trasporto multimodale del continente. Questa è la realtà e per 5 Stelle è arrivata l'ora di farci i conti", dice Parisi. "La 'questione settentrionale' si allarga dal Piemonte al lombardo-veneto, due regioni che chiedono più autonomia sulle scelte infrastrutturali del nostro Paese. I 5S stanno perdendo il Nord e la Lega di Salvini non può permettersi di sperperare il consenso accumulato. La Lega non può cedere all'immobilismo dei 5S, all'ideologia della decrescita. Non bisogna indietreggiare di un millimetro sulla Tav. Le grandi opere creano lavoro, sviluppo, competitività. Per questo vanno fatte. Torniamo a essere un grande Paese", conclude Parisi.