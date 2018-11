12 novembre 2018- 09:21 Tav: Patuanelli, chiediamo scusa ma opera non si può bloccare

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "Sulla Tav io sono stato il primo ad andar in tv ed a chiedere scusa ai cittadini per le promesse che avevamo fatto in campagna elettorale e che non siamo riusciti a mantenere. Sono stato il primo a farlo. Perché non ci sentiamo nelle condizioni di costringere il Paese a sborsare dai 20 ai 35 miliardi per bloccare un progetto che quindi non si può bloccare. Chiediamo scusa perché in campagna elettorale avevamo detto una cosa diversa”. Lo ha affermato Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato, ai microfoni di Agorà su Raitre.