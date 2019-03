1 marzo 2019- 15:46 Tav: Patuanelli, 'su infrastrutture da Pd chiacchiere e zero fatti'

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Sorprende parecchio vedere il Pd scaldarsi così tanto sul fronte Tav. Quello che tutti ci chiediamo è: ma se davvero questo grande partito è da sempre così compatto nel dire 'Sì' a un treno tanto costoso quanto obsoleto e inutile, perché nei cinque anni in cui ha governato non ha proferito nessuna accelerata per la realizzazione dell'opera? Di Tav si parla da 30 anni, perché quando ne ha avuto modo il Pd non ha preso il toro per le corna se davvero era così convinto? La risposta è semplice. In tema di infrastrutture lo stato maggiore Dem ha sempre prodotto tante chiacchiere, ma zero fatti concreti". Lo afferma il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli."L'aspetto ancor più surreale -aggiunge- è che in queste ore a fare da capofila alla risibile mozione di sfiducia presentata nei confronti del ministro Toninelli ci sia proprio Raffaella Paita, ex assessore regionale alle Infrastrutture della regione Liguria. I disastri prodotti dal Partito democratico in quella Regione in tema di monitoraggio e manutenzione delle opere pubbliche e della cura del territorio è ormai nei faldoni della storia Ma incurante di ogni forma di vergogna, la Paita è in prima linea a strepitare". "Siamo al teatro dell'assurdo: il Pd -conclude Patuanelli- vuole sfiduciare quel ministro che proprio in queste ore sta scrivendo un decreto per sbloccare i fondi per quei cantieri imprigionati nella selva burocratica messa a punto negli anni anche dagli esecutivi a guida Pd. Dove hanno vissuto questi signori negli ultimi tre decenni?".