7 marzo 2019- 20:10 Tav: Peluffo, 'se opera a rischio Lega responsabile in solido'

Milano, 7 mar. (AdnKronos) - Attilio Fontana dovrebbe "parlare prima con i suoi compagni di partito poi occuparsi di tutelare la sua immagine con i lombardi. La Lega è responsabile in solido dello stallo sulla Tav". Lo dice Vinicio Peluffo, segretario del Pd della Lombardia, sulle ire del presidente della Lombardia sullo stop all'opera. "La Tav - continua - è un’opera fondamentale per i cittadini, per la mobilità di questo Paese e per l’economia di questi nostri territori. Non è accettabile sentire le parole del Presidente del Consiglio che si preoccupa di mettere in sicurezza la sua alleanza politica e non l’interesse degli italiani. Ma è altrettanto surreale leggere che il Presidente Fontana, che è illustre rappresentante della Lega, si inalberi per i bandi".